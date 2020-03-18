Минпромторг договорился о стабильных ценах на продукты в магазинах

Минпромторг РФ договорился с торговыми сетями, работающими в стране, о том, что цены на продукты будут сохраняться стабильными. Возможно подорожание некоторых импортных товаров, отметили в ведомстве, сообщение приводит РИА Новости.

Ситуация с пустыми полками в магазинах связана с логистическими проблемами - сотрудники просто не успевают заполнять полки после того, как покупатели все с них сметают. Об этом рассказал глава департамента торговли и услуг мэрии Москвы Алексей Немерюк.

Проблем с наличием товаров в стране нет, отметили в министерстве. Просто люди берут больше, чем обычно.