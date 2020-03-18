18 марта 2020, 15:06
Россия

В России за сутки зарегистрировано 33 новых заражения коронавирусом

Общее число заболевших в нашей стране, по официальным данным, достигло 147 человек

За сутки количество заболевших коронавирусом в России увеличилось на 33 человека и достигло 147. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные оперативного штаба по контролю над распространением коронавируса.

31 случай зарегистрирован в Москве, еще по одному заболевшему - в Томской и Новосибирской областях. Все эти люди вернулись из заграничных поездок в последние две недели.

Напомним, в Карелии случаев заражения коронавирусом пока не выявлено. 26 человек в республике госпитализированы с подозрением на опасное заболевание.

В республике объявлен режим повышенной готовности.

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Метки: 
коронавирус
пандемия
статистика
оперативный штаб
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Новосибирская область