В России за сутки зарегистрировано 33 новых заражения коронавирусом

За сутки количество заболевших коронавирусом в России увеличилось на 33 человека и достигло 147. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные оперативного штаба по контролю над распространением коронавируса.

31 случай зарегистрирован в Москве, еще по одному заболевшему - в Томской и Новосибирской областях. Все эти люди вернулись из заграничных поездок в последние две недели.

Напомним, в Карелии случаев заражения коронавирусом пока не выявлено. 26 человек в республике госпитализированы с подозрением на опасное заболевание.

В республике объявлен режим повышенной готовности.