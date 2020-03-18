18 марта 2020, 12:12
26 человек в Карелии госпитализированы с подозрением на коронавирус
В республике по-прежнему нет официальных случаев заболевания Covid-19
Минздрав РК предоставил статистику ситуации с коронавирусом в Карелии по состоянию на утро 18 марта. Заболевших в республике по-прежнему официально нет.
С начала проведения противоэпидемических мероприятий в республике с подозрением на коронавирус госпитализировано 30 человек. Четырех выписали из стационара. Еще 26 человек в данный момент остаются на госпитализации.
Всего под медицинским наблюдением в Карелии находятся 169 человек. Из них 132 человека закрыты на самокарантин.
В республике проведено 206 тестов на коронавирус, положительных результатов нет.
Напомним, в Карелии действует режим повышенной готовности.