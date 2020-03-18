Несколько вакансий с зарплатой от 100 тысяч открыты в Петрозаводске

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Директор по строительству - (от 100 000 до 150 000 руб. на руки),

Бортмеханик - (от 100 000 до 140 000 руб. на руки),

Территориальный управляющий - (от 100 000 руб. до вычета НДФЛ),

Врач-невролог - (от 80 000 руб. на руки),

Эксперт по недвижимости - (от 70 000 руб. на руки).

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