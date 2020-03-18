18 марта 2020, 12:01
Несколько вакансий с зарплатой от 100 тысяч открыты в Петрозаводске
Более 900 рабочих мест предлагается в различных сферах деятельности в столице Карелии
Портал «Петрозаводск говорит» с помощью ресурса HeadHunter выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии с самой большой заработной платой в Петрозаводске.
Директор по строительству - (от 100 000 до 150 000 руб. на руки),
Бортмеханик - (от 100 000 до 140 000 руб. на руки),
Территориальный управляющий - (от 100 000 руб. до вычета НДФЛ),
Врач-невролог - (от 80 000 руб. на руки),
Эксперт по недвижимости - (от 70 000 руб. на руки).
Еще 956 актуальных вакансий для специалистов различных профессиональных сфер из Петрозаводска ждут вас на hh.ru.