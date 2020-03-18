Арт-объект из крупы и туалетной бумаги появился в Петербурге

Уличный художник из Петербурга Loketski создал оригинальную инсталляцию из предметов, которые сейчас пользуются повышенным спросом. Композиция из пакетов с крупой и рулона туалетной бумаги появилась на заборе в районе Парнас. Об этом рассказала газета «Фонтанка.ру».

«Купил последнюю гречу на районе, но панике не поддался, вроде бы. Употребил все домашние запасы, а это 4 кг круп, на стрит-арт»,

— написал художник в своем Instagram.

По словам Loketski, надпись «Спокойствие!», сделанная из пакетов с крупами и туалетной бумаги, может служить «публичным НЗ», то есть неприкосновенным запасом. Автор инсталляции отметил, что в случае «острой нужды» горожане могут употребить ее составляющие по своему усмотрению. «Есть смысл это сделать, пока не намочил дождь», — поторопил художник.