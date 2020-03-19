19 марта 2020, 15:35
Россия

ПФР рекомендовал россиянам обращаться за услугами дистанционно

Из-за угрозы коронавируса Пенсионный фонд рекомендовал гражданам обращаться за различными услугами через личный кабинет на сайте фонда или через портал Госуслуг

Пенсионный фонд рекомендовал россиянам, особенно пожилого возраста, обращаться за госуслугами дистанционно. Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, гражданам рекомендовано реже посещать общественные места. В ПФР отметили, что россияне могут обратиться практически за любой их услугой через личный кабинет на сайте фонда или портал Госуслуг.

В частности, пенсионеры и предпенсионеры могут получить через кабинет справки. Работающие россияне - информацию о пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже и отчислениях работодателей на пенсию. Семьи – информацию о расходовании средств материнского капитала и их остатке.

Дистанционно также можно обратиться за оформлением большинства выплат фонда. В частности, подать заявление об изменении способа доставки пенсии или замене социальной услуги на компенсацию. Также можно оформить выплаты по уходу за пенсионером, ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы. В лично кабинете можно подать заявление от лица законного представителя: родителя, усыновителя, опекуна или попечителя.

Вопросы о назначенных выплатах и другие вопросы, которые входят в компетенцию ПФР, можно направлять через онлайн-приемную.

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электронные услуги
ПФР
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госуслуги
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