ПФР рекомендовал россиянам обращаться за услугами дистанционно

Пенсионный фонд рекомендовал россиянам, особенно пожилого возраста, обращаться за госуслугами дистанционно. Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, гражданам рекомендовано реже посещать общественные места. В ПФР отметили, что россияне могут обратиться практически за любой их услугой через личный кабинет на сайте фонда или портал Госуслуг.

В частности, пенсионеры и предпенсионеры могут получить через кабинет справки. Работающие россияне - информацию о пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже и отчислениях работодателей на пенсию. Семьи – информацию о расходовании средств материнского капитала и их остатке.

Дистанционно также можно обратиться за оформлением большинства выплат фонда. В частности, подать заявление об изменении способа доставки пенсии или замене социальной услуги на компенсацию. Также можно оформить выплаты по уходу за пенсионером, ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы. В лично кабинете можно подать заявление от лица законного представителя: родителя, усыновителя, опекуна или попечителя.

Вопросы о назначенных выплатах и другие вопросы, которые входят в компетенцию ПФР, можно направлять через онлайн-приемную.