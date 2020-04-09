Еще у четверых жителей Карелии подозревают коронавирус

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил в социальной сети о новых результатах тестов на коронавирус, выполненных жителям республики.

«Сегодня получено еще 4 предварительно положительных теста на коронавирус»,

- сообщил министр.

По его словам, положительный результат оказался у жительницы Сегежского района, которая обратилась за медицинской помощью по поводу ОРВИ. Женщина, 1952 года рождения, за пределы района не выезжала. Ее госпитализировали в инфекционное отделение. По словам Охлопкова, ее состояние удовлетворительное.

Еще два пациента госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу. Это 48-летний житель Петрозаводска, который с супругой приехал из Вьетнама. С 17 марта он находился на самокарантине, но 26 марта обратился в Пряжинскую ЦРБ. Первый тест у него отрицательный, но второй тест оказался положительным. Состояние средней тяжести, на самостоятельном эффективном дыхании, добавил глава Минздрава.

Еще одна женщина из Мелиоративного была госпитализирована в Республиканскую инфекционную больницу, она находится на стадии обследования. С 1 апреля она лечилась от ОРВИ амбулаторно. У женщины был взят анализ на коронавирус, который оказался положительным.

«В настоящее время состояние пациентки удовлетворительное, с улучшением. Возможно, она будет переведена на амбулаторное лечение. Соответсвующий приказ об амбулаторном лечении больных с легкой формой COVID-19 издан федеральным Минздравом»,

- сообщил Охлопков.

Еще одна пациентка, 43-летняя петрозаводчанка, проходит лечение в инфекционной больнице с подозрением на пневмонию. Как уточнил Охлопков, всем больным с пневмонией делают тесты на коронавирус, результат горожанки оказался положительным. По его словам, состояние у пациентки средней тяжести. Что касается персонала, который контактировал с больной, то его переведут в обсерватор. Пациенты отделения продолжат лечение в больнице.

Охлопков подчеркнул, что результаты теста в специализированном референц-центре пока не подтверждены. По официальным данным в Карелии только два подтвержденных случая инфекции.