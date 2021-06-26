159 носителей коронавируса выявлены в Карелии за сутки

Заболеваемость коронавирусом в Карелии продолжает расти. За последние сутки выявлено 159 случаев заражений, из них 156 не были вакцинированы. Из общего числа заболевших – 148, в состоянии средней степени тяжести находятся 57, в тяжелом – 25, в крайне тяжелом – 2. Общее число заболевших в республике 49471. Такие данные утром 26 июня приводит в соцсети министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

За последние сутки в Карелии поправились 67 человек. За все время пандемии - 47189.

Подтверждены новые летальные исходы. Скончались еще трое пациентов с коронавирусом. За все время пандемии в регионе зафиксировано 617 летальных исходов.

В стационарах находятся – 768 человек, на самоизоляции – 567. (фото ksonline.ru)