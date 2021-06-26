Петрозаводску исполнилось 318 лет

Сегодня, 26 июня, карельская столица отмечает День города. Первые лица города поздравили петрозаводчан с праздникам. Поздравительная телеграмма опубликовала пресс-служба администрации.

«Наш замечательный город отмечает очередной день рождения. Сегодня ему исполняется 318 лет. Минувший год не был простым. Пандемия коронавирусной инфекции стала серьезным испытанием для каждого из нас. Нам пришлось учиться жить и работать в новых условиях. Люди оказались отдалены друг от друга. На смену дружеским встречам и живому общению пришли маски и дистанционный режим. Но несмотря ни на что, город, благодаря его жителям, не застыл в страхе перед новым вызовом времени, он продолжает трудиться, развиваться, становиться комфортнее и современнее.

За период пандемии не остановлен ни один проект по благоустройству территорий или ремонту дорог. А петрозаводчане в эту трудную минуту проявили свои самые лучшие качества: поддерживали и продолжают поддерживать друг друга, активно помогают тем, кто оказался в беде.

В этот праздничный день, пользуясь случаем, мы хотим от всего сердца еще раз выразить слова благодарности всем неравнодушным жителям за их отзывчивость, за огромную помощь и участие в судьбе города.

Все плохое обязательно проходит. И мы искреннее надеемся, что наша общая сознательность и ответственное отношение к своему здоровью позволят преодолеть трудности для скорейшего возвращения к нормальной жизни с радостными встречами и веселыми праздниками.

Впереди у нас с вами, дорогие петрозаводчане, еще очень много работы. Уверены, что вместе, объединив наши желания, знания и силы, мы обязательно реализуем все планы и проекты по обустройству дворов и парков, по ремонту дорог, повышению безопасности и комфорта жизни в нашем Петрозаводске!



Поздравляем петрозаводчан с праздником, желаем крепкого здоровья, семейного счастья и удачи во всех начинаниях. А городу – процветания! С праздником, любимый Петрозаводск!» - сказано в поздравлении сити-менеджера и и.о. спикера горсовета.

Напомним, праздничные мероприятия в День города отменены из-за пандемии. (фото ptzgovorit.ru)