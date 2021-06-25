Утвержден график выходных праздничных дней на 2022 год

Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила график праздничных выходных дней в России на 2022 год. Об этом сообщает ТАСС.

Документ переносит выходные дни 1 и 2 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, на 3 мая и 10 мая, а также субботу 5 марта на понедельник 7 марта.

Таким образом, выходными в 2022 году станут дни с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 30 апреля по 3 мая, с 7 по 10 мая, с 11 по 13 июня, с 4 по 6 ноября. Фото tvoy-bor.ru