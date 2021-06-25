Состояние певицы МакSим заметно ухудшилось

У певицы МакSим процент поражения легких вырос до 75. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что у артистки не подтвердилось заражение коронавирусом. Марину Абросимову перевели в группу КТ-4: врачи включают туда пациентов с наибольшей площадью поражения легких.

Ранее МакSим рассказала поклонникам в Instagram, что ее госпитализировали с пневмонией. На тот момент поражение легких составляло от 40 процентов.

Позже врачи подключили ее к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Фото maxim-fans.ru