В двух детских поликлиниках Петрозаводска откроются пункты вакцинации

В ближайшее время в двух детских городских поликлиниках в Петрозаводске заработают пункты вакцинации от коронавирусной инфекции. Их планируют открыть в детских поликлиниках №1 и №2. Об этом сегодня сообщил «ВКонтакте» министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По словам министра, здесь будут прививать родителей, которые пришли на прием с детьми, а также всех взрослых без предварительной записи с соблюдением противоэпидемических норм. Для этого продумана логистика с разделением потоков взрослых и детей.

В Карелии открыты 31 стационарный и 43 мобильных пункта вакцинации от коронавируса. (фото osnova-deti.ru)