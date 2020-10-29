Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 29 октября

Портал, ведущий статистику по эпидемиологической ситуации вокруг заболеваемости Covid-19 в Карелии, привел свежие данные по количеству зараженных в разных районах.

По данным на 29 октября, больше всего больных в столице республики - 3710. На втором месте после Петрозаводска уверенно идет Кондопожский район, там 344 случая заражения. На третьем месте Прионежье - 272 заболевших.

Далее следуют Кемский район (216), Сортавальский район (188), Беломорский район (166), Сегежский район (160), Костомукша (153), Пряжинский район (147), Суоярвский район (143) и Лахденпохский район (142).

Меньше всего зараженных в Калевальском районе - 36. Фото tvc.ru