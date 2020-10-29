Ученики петрозаводской школы собрали почти тонну макулатуры

Ученики школы №39 Петрозаводска 28 октября собрали и сдали в переработку более 920 килограммов макулатуры. Таким образом школьники присоединились ко всероссийской акции «Добрая школа», целью которой является сбор средств для помощи тяжелобольным детям, сообщает пресс-служба мэрии города.

Отличились и ученики школы №14. В октябре они собрали 1320 килограммов макулатуры в рамках проекта «Киноуроки в школах России». Вырученные средства будут направлены на съемки короткометражных фильмов, а все участники акции будут указаны в титрах.

В мэрии отметили, что и специалисты городской администрации каждый месяц собирают макулатуру и пластик. Фото пресс-службы мэрии