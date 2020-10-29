Стихийную свалку ликвидировали в Петрозаводске

Специалисты мэрии Петрозаводска в процессе контроля за вывозом из города бытовых отходов обнаружили новую несанкционированную свалку. Об этом сообщает пресс-служба администрации карельской столицы.

Свалка выросла около дома №3 по улице Лизы Чайкиной. Компанию, вывозящую мусор, срочно оповестили об этом. В итоге специалисты МУП «Автоспецтранс» оперативно ликвидировали возникшую свалку.

Администрация призывает петрозаводчан ответственно относиться к чистоте своего города. Ни в коем случае нельзя складировать мусор возле контейнерных площадок, а тем более в парках, скверах или лесополосе. Бытовые отходы необходимо оставлять в предназначенных для этого емкостях, а не в отсеках для крупногабаритных отходов. Несоблюдение этих правил приводит к захламлению территорий и росту популяции крыс, напомнили в мэрии.