Минприроды сделает разрешения на охоту в Карелии электронными

Минприроды планирует перевести в электронный формат разрешения на добычу охотничьих ресурсов, сообщает сайт Охотники.ру.

Чтобы законно добывать зверя или пернатую дичь, российским охотникам сейчас приходится долго «охотиться» за различными справками, лицензиями и разрешениями, без которых это занятие будет считаться нелегальным. В ближайшее время один из этапов этого процесса будет упрощён.

Для начала, выдача электронных разрешений на добычу животных пройдёт в пробном формате. Это следует из проекта постановления Правительства, который Минприроды опубликовал 19 октября.

Согласно документу, эксперимент будет проходить в Карелии в течение 18 месяцев после утверждения постановления. По его итогам Минприроды примет решение о масштабировании проекта на всю страну. Главная цель эксперимента — опробовать механизм выдачи электронных разрешений на добычу охотничьих ресурсов.

Для этого власти республики разработают правовую базу и специальное программное обеспечение, а также выдадут инспекторам оборудование, с помощью которого они смогут проверять такие электронные разрешения.

Участвовать в эксперименте, то есть оформлять документы онлайн, смогут граждане, юридические лица и ИП на добровольной основе. Электронные разрешения будут выдавать как для охоты в общедоступных угодьях, так и в частных.

Сегодня эти планы подтвердил на своей странице и глава Карелии.



Опыт признают удачным, если благодаря ему инвестиции в основной капитал республики удастся увеличить хотя бы до 68,4 тысячи рублей на душу населения.

В настоящее время весь документооборот ведётся на бумаге, а за разрешением на охоту нужно являться лично. В будущем его можно будет оформить онлайн, вся информация станет храниться в электронных базах.

«Петрозаводск говорит» сообщал о планах Минприроды ранее.

Фото с сайта ohotniki.ru