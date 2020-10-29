Мэрия провела рейд по автобусам и троллейбусам Петрозаводска

В Петрозаводске продолжаются рейды по контролю за соблюдением противоэпидемиологических мер в транспорте. Сегодня было проведено очередное мероприятие, сообщает пресс-служба мэрии.

На остановке у железнодорожного вокзала сотрудники администрации проинспектировали автобусы №2, 5, 10, 12, 14, 17 и 26. Также проверки прошли в следующих через вокзал троллейбусах.

Контролировалось соблюдение пассажирами, водителями и кондукторами масочного режима. Пассажирам напомнили о правильном способе ношения маски - она должна закрывать нос и рот полностью.

Напомним, в случае выявления пассажиров без масок в общественном транспорте им могут быть выписаны штрафы вплоть до 30 тысяч рублей. Фото пресс-службы мэрии Петрозаводска