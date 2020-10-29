На Пограничной улице в Петрозаводске оборудован остановочный комплекс

На Пограничной улице в Петрозаводске завершается оборудование площадки для остановки общественного транспорта, сообщает администрация города.

Строительство ведется по многочисленным обращениям граждан. Официальной остановки здесь не было, но граждане часто просили водителей высадить их имен тут. Техническое решение было найдено на межведомственной встрече с участием специалистов администрации города, госавтоинспекции и Ространснадзора.

В настоящее время вносятся изменения в перечень остановочных пунктов Петрозаводска и в маршрут движения автобуса №9. После завершения этой работы автобусы смогут забирать и высаживать пассажиров, не нарушая существующих правил.

Администрация обещает позже установлены на остановочном комплексе урну и скамейку. Сообщается, что сооружение выполнено на внебюджетные средства.

Минимализм (англ. minimalism от лат. minimus — наименьший) — стиль в дизайне, характеризующийся лаконичностью выразительных средств, простотой, точностью и ясностью композиции. Отвергая классические приёмы творчества и традиционные художественные материалы, минималисты используют промышленные и природные материалы простых геометрических форм, нейтральных цветов (чёрный, серый) и малых объёмов. Истоки минимализма лежат в конструктивизме и функционализме.

Фото с сайта городской администрации