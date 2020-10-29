АО «ТНС энерго Карелия» напоминает о сроках внесения платы

Специалисты энергосбытовой компании напоминают, что граждане - потребители обязаны производить оплату счетов за потребленные коммунальные ресурсы, в том числе и электрическую энергию, в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным*.

Гарантирующим поставщиком принято решение воздержаться от взимания пеней и отключения электроэнергии за долги, которые могут возникнуть у потребителей в период действия ограничительных мер, введенных государством.

Тем не менее следует помнить, что закрепленный Постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 424 срок приостановки взыскания неустойки (штрафа, пени) в случае несвоевременных и (или) внесенных не в полном размере платы за жилое помещение, коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт истекает 1 января 2021 года.

При этом важно помнить, что такая задолженность, как и сформировавшаяся в любой другой период, может быть востребована в судебном порядке. Не исключено и взимание пени за прошлые периоды.

Поэтому в энергосбытовой компании предостерегают, что накопившиеся неоплаченные счета могут стать непростым бременем для бюджета плательщика.

Специалисты подчеркивают: гарантирующий поставщик осуществляет свою деятельность в условиях регулируемых тарифов. Таким образом, из поступивших оплат финансируются приобретение на оптовом рынке электроэнергии, услуги сетевых и инфраструктурных организаций. Также эти средства помогают организации внедрять новые программные комплексы и сервисы обслуживания клиентов. Следовательно, отказ отдельного абонента от выполнения своих обязанностей по внесению платы отражается на качестве обслуживания всех потребителей.

«Наша компания сознательно выполняет свою работу по бесперебойному и надежному энергоснабжению потребителей региона. Мы надеемся, что и наши клиенты ответственно отнесутся к своим обязанностям»

— комментирует начальник департамента по работе с потребителями АО «ТНС энерго Карелия» Владимир Сергеичев.

Напоминаем, что для удобства потребителей ресурсоснабжающей организацией внедрен широкий перечень возможностей для комфортного и оперативного внесения оплаты.

Так, оплатить счет можно:

- на стартовой странице сайта компании;

- в мобильном приложении;

- онлайн-сервисе «Личный кабинет»;

- в терминалах и банкоматах партнерских организаций.

* ст. 155 Жилищного кодекса РФ, п. 66 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.