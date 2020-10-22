В Карелии разрешения на охоту становятся электронными

В настоящее время весь документооборот связанный с промыслом зверя ведётся на бумаге, а за разрешением на охоту нужно являться лично. В будущем его можно будет оформить онлайн, вся информация станет храниться в электронных базах, сообщает «Парламентская газета».



Чтобы стать охотником и законно добывать пушнину или пернатую дичь, россиянам сейчас приходится долго «охотиться» за различными справками, лицензиями и разрешениями, без которых это занятие будет считаться нелегальным. В ближайшее время один из этапов этого процесса будет упрощён: Минприроды планирует перевести в электронный формат разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

На первом этапе выдача электронных разрешений на добычу животных пройдёт в экспериментальном формате. Это следует из проекта постановления Правительства, который Минприроды опубликовал 19 октября.

Согласно документу, эксперимент пройдёт в Карелии в течение 18 месяцев после утверждения постановления. По его итогам Минприроды примет решение о масштабировании проекта на всю страну.

Главная цель эксперимента — опробовать механизм выдачи электронных разрешений на добычу охотничьих ресурсов. Для этого власти республики разработают правовую базу и специальное программное обеспечение, а также выдадут инспекторам оборудование, с помощью которого они смогут проверять такие электронные разрешения. Участвовать в эксперименте, то есть оформлять документы онлайн, смогут граждане, юридические лица и ИП на добровольной основе. Электронные разрешения будут выдавать как для охоты в общедоступных угодьях, так и в частных.

Опыт признают удачным, если благодаря ему инвестиции в основной капитал республики удастся увеличить хотя бы до 68,4 тысячи рублей на душу населения.

В настоящее время весь документооборот ведётся на бумаге, а за разрешением на охоту нужно являться лично. В будущем его можно будет оформить онлайн, вся информация станет храниться в электронных базах.

Как получить разрешение на охоту?

Охотничий билет только подтверждает статус человека как охотника. Но вот само право идти в лес и отстреливать дичь возникает при наличии разрешения на добычу охотничьих ресурсов (так в законодательстве именуются звери и птицы, на которых можно охотиться).

Оформляют его разные структуры в зависимости от статуса лесных угодий, в которых планируется охота: общедоступные — региональные органы власти; закреплённые (частные) — компании (юрлица или ИП), которые заключили охотхозяйственные соглашения; на особо охраняемых природных территориях — природоохранные учреждения.

В разрешении на охоту указано место и сроки охоты, а также количество разрешённой к отлову и отстрелу дичи. Желающим поохотиться на медведей и копытных животных (кабан, лось, олень, косуля и пр.) в любом случае разрешено убить одну особь. Отлов или отстрел других животных может быть ограничен либо конкретным числом особей (если на их добычу установлен лимит), либо допустимой дневной или сезонной нормой.

Подать заявку на получение этого разрешения можно через портал госуслуг, а также через МФЦ. В ней нужно указать реквизиты охотничьего билета, вид охоты (промысловая, любительская и т.д.), её сроки и места, предполагаемое количество добычи.

Госпошлина за этот документ составляет 455 рублей. Плюс нужно оплатить сбор за пользование объектами животного мира. Суммы зависят от вида предполагаемой добычи.

Дороже всего добыть овцебыка — пятнадцать тысяч рублей. За медведей придётся заплатить от шести до трёх тысяч рублей, за благородного оленя — полторы тысячи, а за его северного собрата — всего триста. Сбор за барсуков и куниц — всего шестьдесят рублей. Дешевле всего фазаны и тетерева — по двадцать рублей за тушку. Кстати, если во время охоты добыть зверя или птицу не удалось, сбор не возвращают.

Путёвка нужна для охоты только в частных охотничьих хозяйствах. Этот документ подтверждает, что человек заключил с юрлицом или ИП договор об оказании услуг. Как понятно, получить путёвку можно в той организации, которая владеет угодьями. Оформить её можно одновременно с разрешением на добычу охотничьих ресурсов.

Фото с сайта pnp.ru