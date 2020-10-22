22 октября 2020, 21:02
Общество

ГИБДД предупреждает водителей о плохой погоде на севере Карелии

Госавтоинспекция сообщает о недостаточной видимости и снегопаде

ГИБДД в своей группе в соцсети информирует жителей республики о сложных дорожных условиях в северных районах Карелии.

В настоящий момент по северным районам (на дорогах республики) плохая видимость, снег

Будьте внимательны на дороге, уважаемые водители, берегите себя!

– говорится в сообщении.

К посту прикреплены соответствующие фото, судя по которым сегодня всем лучше оставаться дома.

Ранее «Петрозаводск говорит» сообщал о заваленной снегом дороге А-137 на Костомукшу (видео).

Изображения из группы Госавтоинспекция Карелии

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