22 октября 2020, 21:02
ГИБДД предупреждает водителей о плохой погоде на севере Карелии
Госавтоинспекция сообщает о недостаточной видимости и снегопаде
ГИБДД в своей группе в соцсети информирует жителей республики о сложных дорожных условиях в северных районах Карелии.
В настоящий момент по северным районам (на дорогах республики) плохая видимость, снег
Будьте внимательны на дороге, уважаемые водители, берегите себя!
– говорится в сообщении.
К посту прикреплены соответствующие фото, судя по которым сегодня всем лучше оставаться дома.
Ранее «Петрозаводск говорит» сообщал о заваленной снегом дороге А-137 на Костомукшу (видео).
Изображения из группы Госавтоинспекция Карелии