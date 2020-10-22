ГИБДД предупреждает водителей о плохой погоде на севере Карелии

ГИБДД в своей группе в соцсети информирует жителей республики о сложных дорожных условиях в северных районах Карелии.

В настоящий момент по северным районам (на дорогах республики) плохая видимость, снег Будьте внимательны на дороге, уважаемые водители, берегите себя!

– говорится в сообщении.

К посту прикреплены соответствующие фото, судя по которым сегодня всем лучше оставаться дома.

Ранее «Петрозаводск говорит» сообщал о заваленной снегом дороге А-137 на Костомукшу (видео).

Изображения из группы Госавтоинспекция Карелии