22 октября 2020, 16:59
Дорога на Костомукшу засыпана снегом
Госавтоинспекция Карелии распространяет актуальное видео с трассы А-137
Кадры севера Карелии в снегу прислал сегодня в адрес ГИБДД неизвестный водитель, едущий в город горняков.
Вот такое видеосообщение мы получили от нашего автокорреспондента с автодороги на Костомукшу.
– сообщается в паблике Госавтоинспекция Карелии.
А в Петрозаводске и ближайших районах сегодня вечером и ночью ожидается дождь. Последующие дни температура будет неустойчивая – может опускаться до минусовых показателей и подниматься чуть выше нуля.
Будьте предельно осторожны за рулем, особенно в темное время, когда видимость существенно ограничена.
Уважаемые водители, есть серьезный повод найти время и возможность установить зимние шины на свой автомобиль.