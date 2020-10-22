Дорога на Костомукшу засыпана снегом

Кадры севера Карелии в снегу прислал сегодня в адрес ГИБДД неизвестный водитель, едущий в город горняков.

Вот такое видеосообщение мы получили от нашего автокорреспондента с автодороги на Костомукшу.

– сообщается в паблике Госавтоинспекция Карелии.

А в Петрозаводске и ближайших районах сегодня вечером и ночью ожидается дождь. Последующие дни температура будет неустойчивая – может опускаться до минусовых показателей и подниматься чуть выше нуля.

Будьте предельно осторожны за рулем, особенно в темное время, когда видимость существенно ограничена.

Уважаемые водители, есть серьезный повод найти время и возможность установить зимние шины на свой автомобиль.