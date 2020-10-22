Верховный суд запретил чинить машину по страховке «неродными» деталями

Верховный суд России принял решение, что после страхового возмещения в виде ремонта машины должна сохраняться гарантия на транспортное средство, сообщают «Известия».



Случай, произошедший пять лет назад с москвичом К., оказался настолько интересным, что попал в октябрьский обзор судебной практики Верховного суда по потребительским спорам.

Кроссовер Nissan Murano, принадлежащий К., получил механические повреждения, в том числе было разбито лобовое стекло. Потерпевший автовладелец обратился в страховую компанию МСК по каско, и та направила машину на ремонт к официальному дилеру Genser. Однако менять лобовое стекло страховщик отправил К. в автосервис «Каргласс», где владельцу автомобиля было предложено установить вместо оригинала аналог китайского производства.

К. отказался и, ссылаясь на потерю гарантии, написал заявление в страховую с просьбой о замене сервисного центра на дилерский. Понимания он не встретил, и дело дошло до суда, который сначала встал на сторону страховщика.

В своем решении Бауманский суд ссылался на то, что сторонами была согласована выплата страхового возмещения в виде ремонта на станции технического обслуживания автомобилей (СТОА) по выбору страховщика. В том числе и на СТОА, не являющейся официальным дилером. Мосгорсуд оставил это решение в силе.

Автовладелец дошел до Верховного суда, который установил, что гарантия производителя не распространяется на недостатки, вызванные использованием неоригинальных запасных частей или ремонтом, выполненным не у официального дилера.

ВС направил дело на пересмотр, после чего Мосгорсуд обязал СК «ВТБ Страхование» — к ней была присоединена компания МСК — отправить машину к официалу и заменить лобовое стекло на оригинальное.

Решение Верховного суда вряд ли исправит ситуацию со страховым ремонтом, считает ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала. По его словам, страховые компании просто откорректируют правила с учетом данного решения и добавят пункт о том, что «восстановительный ремонт автомобиля не обеспечивает сохранение на него гарантии».

«Редкий страхователь будет вчитываться в пункты правил страхования. Далее при несогласии с качеством ремонта будет сказано, что вы подписывали договор, находясь в здравом уме, будучи дееспособным и без понуждения. То есть добровольно присоединились к тем правилам, которые были предложены страховой компанией»,

— рассказал «Известиям» Орест Мацала.

Он отметил, что этим прецедентом и обзором судебной практики смогут воспользоваться лишь те, чьи договоры были заключены до введения новой редакции правил страхования каско. Избегнуть подобных ситуаций можно только через детальное прочтение предлагаемых правил страхования.

«Не нравятся условия страхования, откажитесь от заключения договора и идите к другому страховщику. Повлиять на то, чтобы решения сразу принимались в таком виде, в каком должны, невозможно»,

— отметил Орест Мацала.

В пресс-службе Nissan рассказали «Известиям», что поддерживают гарантию только на оригинальные запчасти, приобретенные у официального дилера. При этом установка неоригинальных запчастей не повлечет за собой снятие гарантии. Однако если причиной возникновения неисправности является установленная на автомобиль неоригинальная запчасть, то устранение такой неисправности не может быть произведено за счет гарантии автопроизводителя.

При этом сама деталь, которая меняется на автомобиле взамен поврежденной, может быть и китайской. Главное, чтобы изготовивший ее завод был одобрен автопроизводителем.

«Если мы говорим про неоригинальные детали — то это большой вопрос, соответствует ли их качество стандартам, обеспечивает ли безопасность или нет. И это никто не проверяет. Именно поэтому все автопроизводители бегают от неоригинальных запчастей и рекомендуют своим клиентам брать исключительно оригинал»,

— рассказал представитель другой японской марки, Mitsubishi.

В компании уточнили, что при проведении гарантийного ремонта уполномоченные дилером и согласованные с Nissan третьи лица обязаны использовать исключительно оригинальные запасные части.

В Российском союзе автостраховщиков рассказали, что в случае возмещения вреда по ОСАГО в натуральной форме законом предусмотрен ремонт с условием сохранения гарантии транспортного средства. Но это условие касается автомобилей не старше двух лет.

В случае с каско всё по-другому.

«Каско — добровольный вид страхования, страховые компании самостоятельно разрабатывают правила страхования и условия, на которых осуществляется возмещение убытка, а также — тарифную ставку. РСА контролирует деятельность страховых компаний только в части ОСАГО»,

— рассказали в пресс-службе РСА.

И если страхователя что-то не устраивает в договоре, он может обратиться в свою страховую компанию и составить дополнительное соглашение об изменении условий.

Фото с сайта iz.ru