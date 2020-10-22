Молодежь Карелии приглашают принять участие в кинофестивале «Ламба»

Центр народного творчества и культурных инициатив РК в партнерстве с Союзом кинематографистов Карелии проведет в республике фестиваль молодежного короткометражного кино «Ламба», сообщает министерство культуры республики.

Принять участие в фестивале приглашают молодых людей от 14 до 35 лет. Заявки принимаются до 10 ноября. Помимо фильмов в конкурсе участвуют видеоклипы и рекламные ролики.

По итогам конкурсного отбора молодежного авторского кино будет составлена четырехчасовая программа фестиваля, которую покажут в семи городах Карелии – Петрозаводске, Сегеже, Сортавале, Медвежьегорске, Олонце и Беломорске.

Кинопоказ будет организован при помощи традиционных способов демонстрации фильмов и на современных мультимедийных платформах – от городских кинотеатров до стримов в социальных сетях. По итогам фестиваля будет проведено зрительское голосование, а победитель будет награжден специальными призами. В рамках проекта также состоятся творческие и технические мастер-классы, позволяющие зрителям и участникам лично пообщаться с профессиональными кинематографистами.

Фестиваль рассчитан на широкий круг лиц – от профессиональных представителей киноиндустрии в Республики Карелия до любителей авторских картин вне зависимости от возраста и пола. Формат короткого метра позволяет держать внимание зрителя на протяжении всего фильма, компактно и интересно донести желаемую идею, а также найти отклик среди молодежи, поскольку сами короткометражки в большинстве случаев снимаются их сверстниками. Однако проблема таких фильмов заключается в том, что у них нет возможности транслироваться на больших экранах нашей республики,

– рассказал о фестивале директор Центра народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия Андрей Редькин.

Проект «Фестиваль авторского молодежного короткометражного кино «Ламба» реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

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