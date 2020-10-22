Петрозаводчанка осуждена за ложный донос

Прокуратура Прионежского района поддержала в суде обвинение в отношении 25-летней жительницы г. Петрозаводска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, сопряженный с искусственным созданием доказательств обвинения), сообщает сайт ведомства.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в июле текущего года знакомый осужденной, управляя принадлежащим ей автомобилем в урочище Лососинное, не справился с управлением, съехал в кювет и повредил автомобиль. Вследствие инцидента между ним и девушкой, также находившейся в автомобиле, произошел словесный конфликт, в результате которого молодой человек оставил ее одну на месте дорожно-транспортного происшествия и пошел пешком в направлении Петрозаводска.

Рассердившись на своего знакомого, осужденная сообщила в отделение МВД России по Прионежскому району об угоне принадлежащего ей автомобиля и совершении дорожно-транспортного происшествия. При этом убедила свою подругу подтвердить ее слова.

Приехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа, предупредив злоумышленницу об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, получила ее письменное заявление о совершенном молодым человеком угоне, зарегистрировав его в установленном законом порядке.

По результатам проведенной проверки было установлено, что сведения, указанные в заявлении, не соответствуют действительности. В отношении мужчины принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления.

Девушке, учитывая наличие у нее на иждивении двоих малолетних детей, назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Фото с сайта news-r.ru