Карельский зоозащитник рассказал об обязанностях владельцев животных

Текст: Хельга Белянцева

Приобретая породистого питомца или подобрав на улице бездомное животное, люди не всегда понимают, какие права и обязанности есть у владельцев собак и кошек. Руководитель Первого петрозаводского общественного приюта Владимир Рыбалко в конце сентября провел лекцию «Правовые аспекты содержания домашних животных». Лекция прошла в рамках проекта «Территория дружбы» Первого приюта.

В силу своей зоозащитной деятельности Владимиру Рыбалко приходилось участвовать в подготовке законов, связанных с содержанием животных. Он был членом рабочей группы по разработке федерального закона «Об ответственном обращении с животными» 10 лет назад, а также продолжает оставаться членом республиканской рабочей группы при правительстве Республики Карелия по совершенствованию регионального законодательства в этой сфере.

Как руководителю приюта Владимиру много раз приходилось решать различные проблемы, связанные с правовым статусом животных. Именно поэтому он решил рассказать о том, что может пригодиться владельцам собак и кошек в реальной жизни.

Владимир Рыбалко

Права и обязанности владельцев животных

В российском законодательстве есть различные нормативные акты, регулирующие правовые аспекты содержания домашних питомцев: федеральные, региональные, местные.

Прежде всего это Конституция РФ, где говорится, что правительство должно формировать в обществе ответственное отношение к животным. Гражданский кодекс России приравнивает домашних животных к прочему имуществу граждан. То есть ваша собака или кошка — это ваше имущество. Однако есть оговорка, что жестокое обращение с животными, противоречащее принципам гуманности, не допускается.

Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», принятый два года назад, объясняет, что значит обращаться с животными в соответствии с принципами гуманности.

В законе оговаривается, кто является владельцем животного. Вы можете его купить, получить в дар, оставить себе родившихся у вашего питомца детенышей или найти на улице.

Если вы подбираете безнадзорное животное, в том числе потерявшееся, вы имеете право взять его себе, но потом формально вы обязаны обратиться в полицию или администрацию города, чтобы там приняли меры по поиску его хозяина. Полноправным владельцем вы станете только через 6 месяцев, если не отыщется владелец и не докажет свои права на питомца. Однако, как правило, данная статья работает, только если речь идет о потерявшемся породистом животном.

Требования к содержанию животных

Владелец должен обеспечивать надлежащий уход за питомцами. Жестких норм не существует, в основном они носят рекомендательный характер. Положено организовать место для отдыха животного, пространство для движения, собакам обеспечить прогулки на поводке и т. п.

Относительно ветеринарных процедур все более строго, так как речь идет о защите людей от болезней, разносимых животными, в первую очередь бешенства.

Существует закон «О ветеринарии» и подзаконные акты (санитарные правила, ветеринарные правила). В соответствии с ними собака или кошка должна в обязательном порядке раз в год вакцинироваться от бешенства. Если вы этого не сделали, несете административную ответственность, можете быть оштрафованы в размере до 1000 рублей.

В развитых странах прививка против бешенства и выдача паспорта сопровождается регистрацией. Животное при этом чипируют. Если животное теряется, чип сканируют и по номеру определяют владельца. В российском ветеринарном паспорте тоже есть строчка, куда записывается номер чипа и вклеивается штрих-код. Но в России такая полезная вещь пока не узаконена. Обычно чипируют либо породистых животных, либо если вы хотите вывезти свое животное за границу.

— Возможно, с 2021 или 2022 года в России станет обязательным маркирование животных. Как именно должны будут маркироваться животные, пока не определено, — отметил Владимир Рыбалко. — Периодически возникают слухи, что будет введен налог на домашних животных, но пока никаких налогов вводить не планируют. Однако маркировать животное владелец должен будет за свой счет.

В законе написано, что владелец обязан предотвращать появление нежелательного потомства. Щенков и котят появляется на свет больше, чем существует потенциальных владельцев животных, поэтому зачастую они оказываются на улице. Но наказать за это нерадивых хозяев практически невозможно. Без обязательной регистрации питомцев невозможно отследить, кто выбросил щенков или котят.

Кое-где зоозащитники осуществляют свои профилактические меры, как, например, программа льготной стерилизации, которую проводит фонд «Забытые животные» в Петрозаводске.

В случае невозможности дальнейшего содержания животного, по закону вы его должны передать другому владельцу или в приют. К сожалению, в нашей стране эта норма не работает – хотя бы потому, что приютов просто не хватает. По словам Владимира Рыбалко, нужен комплексный подход в решении этой проблемы.

Выгул собак

Очень жестких правил выгула собак в России не существует. Владельцы должны обеспечить безопасность граждан и других животных, исключить возможность свободного передвижения питомца при пересечении проезжей части автомобильной дороги, обеспечить уборку продуктов жизнедеятельности.

В Петрозаводске есть свои нормы, конкретизирующие требования федерального закона. Собак запрещается выгуливать на территории школ, больниц и детских садов. Есть перечень мест, где собаку можно водить на поводке и в наморднике: на территории пляжей, рынков, памятных мест и в транспорте. Только на поводке – на дорогах, во дворах, в лифтах и подъездах. Спускать с поводка можно на озелененных территориях.

Есть понятие потенциально опасных собак, которые должны где бы то ни было находиться в наморднике. Когда закон разрабатывался, к потенциально опасным собакам приписали несколько десятков пород, в том числе такую распространенную, как немецкая овчарка. Но возмутилась кинологическая общественность, сказав, почему мы должны водить в намордниках своих послушных, воспитанных животных, только на основании того, что их посчитали потенциально опасными. Тогда кинологам разрешили составить свой список опасных собак. В новый список вошли, в основном, очень редко встречающиеся породы.

Что делать с найденным животным

Если вы нашли на улице бездомную собаку или кошку, не имеет большого смысла заявлять в полицию или в мэрию, как этого требует законодательство.

Во-первых, следует обратиться в приюты. Если там животное не примут, обязательно разместите информацию в группах помощи животным сети «ВКонтакте», которых в Петрозаводске несколько. Но нет гарантии, что это сразу сработает, у вас тут же возьмут животное или найдется хозяин потеряшки. Возможно, вам придется подержать животное у себя или искать передержку, за которую обычно нужно платить. Необходимо быть внутренне готовым, что придется приложить некоторые усилия, чтобы спасти животное.

Жестокое обращение и самовыгул

В законе есть понятие «жестокое обращение». Это любое действие или бездействие, которое может привести к тому, что животное может быть изувечено или погибнет. В том числе выбрасывание животного или неоказание ему ветеринарной помощи. Также сюда относится проведение болезненных ветеринарных операций без обезболивания и др.

Сейчас реально наказать человека можно только по уголовной статье, если животное было убито или сильно покалечено. За это полагаются штрафы, обязательные работы, ограничение и даже лишение свободы. Однако это работает, только когда преступление было совершено открыто, с особой жестокостью.

В год к реальным срокам за жестокое обращение с животными в России приговаривается около 10 человек, привлекается к ответственности около 100 человек. Большей частью эти преступления остаются безнаказанными, так как часто не находится свидетелей и вину доказать невозможно. Очень важен бывает общественный резонанс, освещение подобных случаев в СМИ.

В федеральном административном кодексе пока нет статьи о жестоком обращении с животными, говорит Владимир Рыбалко. Таким образом, не существует наказания за жестокое обращение, которое не повлекло тяжких последствий.

В Карелии к административным правонарушениям когда-то относился самовыгул домашних питомцев. Но сейчас человек, выпустивший собаку одну на улицу, не несет никакой ответственности, пока она кого-то не покусает.

— Зоозащитники ждут введения обязательного маркирования и учета домашних животных, штрафов за самовыгул, выбрасывание и жестокое обращение, — сообщил Владимир Рыбалко. — Также обсуждается возможность создания зоополиции (структуры, которая будет следить за исполнением закона об ответственном обращении с животными), проведения курсов для владельцев животных и введения образовательных стандартов.

В России есть государственные структуры, которые обязаны следить за тем, чтобы исполнялись требования законодательства в сфере защиты животных. Исполнение закона «Об ответственном обращении с животными» контролирует Россельхознадзор. В том числе это ведомство отвечает за должное обращение с животными в цирках и зоопарках. / Главное фото: doggav.ru