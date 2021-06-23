В Карелии врачи спасли жизнь заболевшей COVID-19 беременной женщине

В республике спасли заболевшую коронавирусом беременную женщину с поражением легких до 50%. Женщину выписали из больницы. Об этом рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

«Из Республиканской больницы им. В.А. Баранова выписалась пациентка – молодая женщина, которая во время беременности приняла удар коронавируса, родила ребенка, находилась при смерти на аппарате ЭКМО. Были задействованы ресурсы Роддома им. Гуткина, Республиканского перинатального центра, Республиканской больницы им. В.А. Баранова»,

- написал министр.



Женщина заболела коронавирусом в начале мая, 15 мая на 26-й неделе беременности поступила в состоянии средней тяжести в отделение роддома им. Гуткина на Луначарского. Состояние беременной ухудшалось. Ее подключили к ИВЛ. Женщине сделали кесарево сечение. Девочка появилась на свет весом 800 граммов в тяжелом состоянии.

«Такие младенцы всегда рождаются в тяжелом состоянии, но в данном случае тяжесть была обусловлена не только крайней незрелостью, но и внутриутробным страданием ребёнка в связи с болезнью мамы»,

- пояснил министр. Ребенок все еще находится в Республиканском перинатальном центре в отделении реанимации и интенсивной терапии. Малышке требуется искусственная вентиляция легких, так как без помощи аппарата ребенок пока не может дышать. По словам Охлопкова, девочка растет, «неплохо прибывает в весе (сегодня она весит 1300 г), открывает глазки и по-настоящему борется за жизнь». Мама и ребенок общаются по видеосвязи.

Министр также сообщил, что привел удачный пример.

«К сожалению, не все такие случаи заканчиваются успешно. Одну беременную женщину, находившуюся на ЭКМО, мы потеряли»,

- сообщил министр, отметив, что федеральный Минздрав разрабатывает вакцину для беременных и методику вакцинации. Охлопков попросил беременных женщин, пока вакцина не разработана, избегать многолюдных мест, носить маски, пользоваться санитайзерами. (фото: bk55.ru)