Опубликованы данные о новых заболевших Covid-19 в Карелии

За последние сутки в Карелии коронавирус подтвержден у 58 человек. Среди заболевших двое детей. Такую статистику привел министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Из числа новых зараженных 16 человек находятся в состоянии средней тяжести. Тяжелых и крайне тяжелых больных нет.

В Карелии подтверждена еще одна смерть от Covid-19. Таким образом, общее количество жертв пандемии в республике выросло до 558. Фото nashbryansk.ru