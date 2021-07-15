Солист «Хора Турецкого» Борис Горячев скончался от коронавируса

Ушел из жизни солист группы «Хор Турецкого» Борис Горячев. Он умер от коронавируса, написали в официальном Instagram-аккаунте коллеги певца.

Артисту было всего 50 лет, он отличался отменным здоровьем и жизнерадостностью, поэтому все друзья, знакомые и соратниики шокированы известием о его гибели.

«Три недели он боролся с этой заразой! Мы молились и надеялись на чудо! Но у Бога свои планы… И ковид оказался сильнее. Эту утрату трудно осознать. Больно даже думать о том, что Бориса больше нет с нами.», — говорится в сообщении коллектива.

Коллеги также выразили глубокие соболезнования близким и родным Горячева. У певца остались жена и маленькая дочка Ева. Ребенку всего два года. // Фото: Борис Горячев/ВКонтакте