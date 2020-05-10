10 мая 2020, 09:10
Семь человек госпитализированы в Карелии с пневмонией
Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19
Семь человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии. Летальных исходов не зарегистрирован, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 337 пациентов, 40 умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.
Как мы писали ранее, смертей от внебольничной пневмонии в республике в этом году в два раза больше, чем в прошлом.