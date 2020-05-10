Семь человек госпитализированы в Карелии с пневмонией

Семь человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии. Летальных исходов не зарегистрирован, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 337 пациентов, 40 умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Как мы писали ранее, смертей от внебольничной пневмонии в республике в этом году в два раза больше, чем в прошлом.