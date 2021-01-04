В Карелии выявили более 300 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Карелии выявлен 301 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Новых летальных случаев не зафиксировано.

Из числа новых инфицированных заболели 286 человек, из них 55 имеют симптомы средней тяжести, 10 - в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Общее количество зараженных Covid-19 в Карелии достигло отметки в 29 237 человек. Болезнь унесла жизни 168 пациентов. Фото mixnews.lv