04 января 2021, 09:30
В Карелии выявили более 300 новых случаев заражения коронавирусом
Оперативный штаб огласил свежие данные по ситуации с заболеваемостью Covid-19 в республике
За последние сутки в Карелии выявлен 301 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Новых летальных случаев не зафиксировано.
Из числа новых инфицированных заболели 286 человек, из них 55 имеют симптомы средней тяжести, 10 - в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.
Общее количество зараженных Covid-19 в Карелии достигло отметки в 29 237 человек. Болезнь унесла жизни 168 пациентов. Фото mixnews.lv