Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Карелии

По последним данным на 17 апреля, в Карелии увеличилось число заболевших коронавирусной инфекцией.

За сутки число заболевших ковидом увеличилось на шесть человек. Таким образом, по сообщению паблика «Республика Карелия», общее число инфицированных - 15 человек.

Всего проведено исследований 7287, два результата до сих пор окончательно не подтверждены на COVID-19. На самокарантине находятся 1738 человек, 11 – в обсервации.