16 апреля 2020, 11:53
Парфенчиков ответит во «ВКонтакте» на вопросы о дистанционном обучении
Во время прямой линии глава республики также затронет меры соцподдержки во время пандемии
Третья за минувший месяц прямая линия с главой Карелии пройдет во «ВКонтакте» в пятницу, 17 апреля, в полдень.
В этот раз беседа будет посвящена вопросам образования и соцзащиты.
«Очень много вопросов поступает по поводу организации дистанционного обучения наших школьников, а также по мер социальной поддержки населения. Готов на них ответить во время прямой линии завтра, 17 апреля»,
- написал руководитель региона на своей странице в соцсети.
Посмотреть трансляцию можно будет на странице главы.