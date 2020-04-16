Парфенчиков ответит во «ВКонтакте» на вопросы о дистанционном обучении

Третья за минувший месяц прямая линия с главой Карелии пройдет во «ВКонтакте» в пятницу, 17 апреля, в полдень.

В этот раз беседа будет посвящена вопросам образования и соцзащиты.

«Очень много вопросов поступает по поводу организации дистанционного обучения наших школьников, а также по мер социальной поддержки населения. Готов на них ответить во время прямой линии завтра, 17 апреля»,

- написал руководитель региона на своей странице в соцсети.

Посмотреть трансляцию можно будет на странице главы.