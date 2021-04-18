В одном из районов Карелии ужесточили коронавирусные ограничения

На фоне роста числа заболевших в Калевальском районе, в правительстве республики решили ужесточить антиковидные меры в этом районе. О введении новых запретов сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

Напомним, руководитель регионального Минздрава Михаил Охлопков сообщал о росте числа зараженных в Калевальском районе. За два дня в районе инфекцию подхватил 21 человек. Причем заболели преимущественно люди старше 70 лет. Всех заболевших коронавирусом госпитализировали.

«С учетом такой ситуации принято решение о том, что до 30 апреля в Калевальском районе вводится запрет на проведение спортивных, зрелищных, массовых и других публичных мероприятий, в том числе на улице»,

- сообщил глава республики Артур Парфенчиков. Кроме того, в Калевальском районе приостановили работу кружков и клубных формирований, проведение театрально-концертных мероприятий и демонстрацию кинофильмов. (фото mustoi.ru)