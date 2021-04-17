Заболеваемость коронавирусом резко выросла в одном из районов Карелии

В Калевальском районе отмечен рост заболеваемости коронавирусной инфекции в последние несколько дней – 15 и 16 апреля. Об этом сообщил «ВКонтакте» министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

«Во все пики распространения новой коронавирусной инфекции Калевальский район оставался относительно благополучным по заболеваемости. И это, видимо, расслабило жителей»,

- предположил министр.

За два дня в районе заболел 21 человек. Заболевшие преимущественно люди старше 70. Заболевших госпитализировали в Межрайонную больницу №1. По мнению Охлопкова, такая ситуация может быть связана «с тем, что жители не хотят прививаться».



Также министр сообщил об оснащении лечебных учреждений стационарными концентраторами кислорода. В марте в Межрайонной больнице № 1 был введен в эксплуатацию первый стационарный концентратор, который, по словам министра, позволил сэкономить на покупке кислорода минимум 2 млн рублей в месяц. Еще три кислородных концентратора производительностью 420 л/мин (100 баллонов в сутки) каждый в мае поступят в Госпиталь для ветеранов войн, в Республиканскую инфекционную больницу и Сегежскую ЦРБ. (фото bbc.com)