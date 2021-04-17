Водителей автобусов просят помочь в поисках двух пропавших подростков

Частные перевозчики и водители автобусом могут помочь в поисках двух пропавших молодых людей. В Кондопожском районе пропали несовершеннолетние Елизавета Васильевна Ушакова, 2004 года рождения, и Илья Александрович Татаренко, 2003 года рождения.

По информации паблика «ПСО «Доброспас», несовершеннолетние могут передвигаться по территории республики и за пределы Карелии при помощи системы BlaBlaCar и при использовании частных перевозчиков.

Полиция просит всех, кто видел разыскиваемых молодых людей после 14 апреля, звонить по телефону: +7953-5299-886.