Почти 90 сегежан на карантине после контактов с больной коронавирусом

В Сегеже 89 человек, контактировавшие с заразившейся коронавирусом женщиной, отправлены на домашний карантин. Это 65 жильцов подъезда, в котором живет заболевшая, и 24 человека - коллеги, родственники зараженной. Об этом сообщает администрация Сегежского района.

В подъезде женщины были проведены работы по дезинфекции. Обработаны лестничные пролеты, лифты и другие помещения. Подъезд охраняется полицией.

Сейчас заболевшая 68-летняя сегежанка находится на лечении в районной ЦРБ. Она не была за границей и не покидала территорию района.

Напомним, в Сегежском районе объявлен режим особенно жесткой самоизоляции после подтверждения первого случая заражения Covid-19. Глава района Марина Гусева обратилась к жителям с просьбой строго соблюдать ограничительные меры.