Полиция Сегежи оцепила подъезд дома заболевшей коронавирусом женщины

Глава администрации Сегежского района Марина Гусева выступила с обращением к жителям Сегежи и района, в котором рассказала об обстановке в городе после объявления о первом официально подтвержденном случае заражения коронавирусом в районе.

Напомним, коронавирус диагностировали у женщины - жительницы Сегежи. По словам Марины Гусевой, сейчас пацентка находится на лечении в инфекционном отделении местной ЦРБ. Все жители подъезда, в котором живет зараженная, находятся на самоизоляции. Их охраняет полиция. Продукты людям доставляет служба волонтеров.

В Сегеже введен особо жесткий режим самоизоляции. Как ранее сообщал Артур Парфенчиков, круг людей, с которыми контактировала заболевшая женщина, довольно широк. Среди этих людей есть заболевшие пневмонией и ОРВИ. Глава республики попросил жителей Сегежского района максимально сократить контакты и минимизировать выходы из дома для недопущения распространения инфекции.

Марина Гусева также призвала земляков ответственно отнестись к ситуации и соблюдать все требования безопасности, предъявляемые в эти дни к жителям Карелии.