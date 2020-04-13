Волонтеры доставляют еду и лекарства пожилым людям в Петрозаводске

Волонтеры Петрозаводска продолжают помогать пожилым людям в условиях вынужденных мер самоизоляции, связанных с недопущением распространения коронавируса. Оперативный штаб добровольцев находится в «Точке кипения», сообщает пресс-служба мэрии города.

Волонтеры доставляют людям старше 65 лет продукты и лекарства. Администрация Петрозаводска предоставила активистам свои автомобили для передвижения по городу. Пожилым людям также передают многоразовые маски, сшитые своими руками. На маски уже начали поступать заявки и из районов Карелии.

Костяк команды волонтеров составляют коллективы Доброцентр10, ОНФ Республика Карелия, движения «Волонтеров-медиков» и ПетрГУ. В нее входят финансисты, преподаватели, студенты, юристы и общественники.