«РКС-Петрозаводск» призывает платить за коммунальные услуги вовремя

Сотрудники «РКС-Петрозаводск» в это нелегкое время находятся на рабочем месте и днем, и ночью, работа предприятий не должна останавливаться ни на секунду, чтобы в домах у петрозаводчан всегда были вода и тепло.

Недавно Минстрой России опубликовал новость о запрете начисления пени. Это известие обеспокоило коммунальные службы всей страны, «Российские коммунальные системы» прогнозируют, что из-за пандемии собираемость платежей сократится с 95% до 25-30%. А вместе с тем, сейчас на ресурсоснабжающие организации легли дополнительные расходы: объекты предприятий, транспорт и технику нужно обеззараживать, работников обеспечивать средствами защиты, разумеется, никуда не исчезли и повреждения на сетях, плановые работы – все это стоит денег.

Несмотря на отмену пени до января 2021 года, обязанность потребителей своевременно оплачивать коммунальные услуги сохраняется. Поддержите ресурсоснабжающие организации, пожалуйста, не накапливайте долги за коммунальные услуги, чтобы сотрудники коммунальных служб смогли обеспечивать нас водой и теплом дальше!

Оплатить счета можно дистанционно с помощью мобильного приложения Сбербанк-Онлайн, через сайт (услуги водоснабжения) и http://energokomfort-karelia.ru/ (электроснабжение) или с помощью сотрудника АО «Почта России», позвонив в отделение почтовой связи по номеру 8-800-1-000-000. Услугу оплаты счетов через почтальона можно заказать и в колл-центре «ЦЕО» по номеру 56-04-31.