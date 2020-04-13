Первые пациенты поступили в Центр по лечению Covid-19 в Петрозаводске

Первые зараженные коронавирусной инфекцией жители Карелии поступили в многопрофильный центр, организованный на базе госпиталя для ветеранов войн в Петрозаводске. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Сейчас в лечебном учреждении находятся три человека с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Состояние двоих пациентов удовлетворительное, одного - средней тяжести.

Напомним, Центр рассчитан на 102 койки (с возможностью расширения до 115), в том числе 25 реанимационных. Все его площади разделены на чистую и лечебную зоны, соединенные шлюзом между собой.

В чистой зоне, предназначенной медицинскому персоналу для проживания и работы с документами, также будут храниться все средства защиты от коронавируса. Во всем учреждении в целях безопасности установлено видеонаблюдение, а медики будут поддерживать связь между собой посредством раций.

Подробнее об устройстве Центра читайте в нашем материале.