Еще шесть классов в Карелии отправили на дистанционку из-за COVID-19

Несовершеннолетних в Карелии продолжают переводить на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса.

Глава республики сообщил «ВКонтакте», что на дистанционку переведены одна группа в детском саду №20 в Кондопоге, два класса в кондопожских школах №1 и №2, еще четыре класса в чалнинской школе и одна группа в техникуме городского хозяйства.

Кроме того, на карантин из-за ОРВИ переведены три класса в школе поселка Деревянка в Прионежском районе.

«Сейчас на карантине из-за случаев коронавируса находятся 3 группы в детсадах, 75 классов в школах, 7 групп в техникумах и колледжах. 51 класс и 2 группы дошкольников находятся на карантине по ОРВИ», - резюмировал губернатор.

С начала пандемии общее число заболевших коронавирусом в республике насчитывает 4326 человек, выздоровевших – 3559, умерших – 39.