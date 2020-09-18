В девяти домах Петрозаводска появились новые зараженные Covid-19

На обновленную онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесена информация о жителях Петрозаводска, у которых инфекция выявлена 17 сентября.

Так, в городе появились три новых очага. Это дом №15А по улице Луначарского, дом №12 по улице Судостроительной и дом №6 по Онежскому разъезду.

Помимо этого, новые заболевшие есть в домах, в которых ранее уже находили коронавирус. Это дом №40 по улице Правды, дом №4 корпус 1 по улице Древлянка, дом №54 по Октябрьскому проспекту, дом №7 по улице Боровой, дом №24 по улице Профсоюзов и дом №24 по улице Владимирской.

Всего к 18 сентября в карельской столице количество заболевших достигло отметки в 1947 человек.