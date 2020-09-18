В Олонце второй день нет воды

В четверг, 17 сентября жители Олонца остались без воды из-за аварии на водопроводной сети. Пока попытки починить ее не увенчались успехом, сообщает официальный паблик «Олонецкий район».

«В результате утечки на водопроводной сети по ул.Красноармейская в г.Олонце с 16.00 часов 17.09.2020 проводятся аварийно-восстановительные работы. Аварийная бригада МУП Олонецкого района «РРЦ» до 01.00 часов 18.09.2020 устранила два обрыва на указанной сети, после чего давление в сети было восстановлено.

Но в 05.00 часов повторился обрыв на линии. Восстановительные работы осложнены в связи с погодными условиями. Сильные осадки утяжеляют грунт, что создает обвалы в местах раскопок. Для проведения аварийно-восстановительных работ перекрыта линия по ул.Красноармейская для возможности водоснабжения других потребителей»,

- сообщается в паблике.

Уточняется, что сегодня восстановительные работы ведутся с 7 утра, по состоянию на 10.30 утра без воды оставлены 220 потребителей. Работы планируют завершить к 14 часам.

Жителям предлагают звонить в «Единую диспетчерскую службу», им может быть организован подвоз воды.