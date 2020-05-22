Названы адреса 11 новых заболевших Covid-19 в Петрозаводске

На обновленную онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесены адреса 11 жителей Петрозаводска, у которых Covid-19 был выявлен 21 мая.

Судя по карте, в городе появилось сразу 6 новых очагов инфекции в четырех микрорайонах: Соломенное, Сулажгора, Голиковка и Древлянка. Это улица Рабочая в Соломенном, а также дом №8 по улице Жуковского, дом №48А по улице Машезерской, дом №3 по улице Лизы Чайкиной, дом №17 к.1 по улице Древлянка и дом №29 по Лесному проспекту.

Помимо этого, новые заболевшие отмечены в домах, где ранее уже был обнаружен коронавирус. Это дом №31 по улице Коммунистов и дом №28 по Лососинскому шоссе.

На сегодняшний день в столице Карелии зафиксировано 184 случая заражения Covid-19.