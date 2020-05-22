Парфенчиков рассказал о вернувшихся в Карелию зараженных курсантах

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети рассказал о двух курсантах, приехавших в Карелию на летние каникулы на этой неделе. У молодых людей нашли коронавирус, однако они позаботились о том, чтобы никто из близких не заболел.

Так, первый юноша после окончания учебного года приехал в Муезерский район из Санкт-Петербурга. Молодой человек сразу сообщил о своем прибытии на горячую линию. Дома ему выделили отдельную комнату, все контакты с близкими юноша ограничил. Тест на Covid-19 оказался положительным. Но ни у кого из родственников курсанта коронавирус пока не подтвердился, поскольку были соблюдены все меры предосторожности.

Второй молодой человек приехал в Петрозаводск из Москвы. В военном институте в столице, где он учится, была вспышка коронавируса. Дома его ждали родители, а также 9 братьев и сестер. Семья не смогла выделить курсанту отдельную комнату, поэтому при содействии оперативного штаба его поселили в обсерватор в гостиницу «Маски». Тест на коронавирус у этого нашего земляка также оказался положительным.

Парфенчиков попросил жителей республики, возвращающихся домой, ответственно отнестись к здоровью родных. По словам главы, обсерваторы есть во всех районах Карелии и мест в них сейчас много.