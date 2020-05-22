22 мая 2020, 11:11
Общество

В ПФР рассказали, какие документы нужны для оформления выплат на детей

Семьи могут подать заявление на матпомощь, записавшись в МФЦ

В карельском отделении Пенсионного фонда рассказали, как получить выплаты размером 5 и 10 тысяч на детей. Так, при подаче заявлений на выплаты семьям с детьми в размере 5 и 10 тысяч через портал «Госуслуги» предоставления дополнительных документов не требуется.

Подавая заявления в ПФР и МФЦ, при себе необходимо иметь паспорт заявителя, СНИЛС, реквизиты счёта в кредитном учреждении, свидетельства о рождении детей и их СНИЛС (при наличии), документы, подтверждающие перемену ФИО заявителя и полномочия опекуна или представителя.

В Пенсионном фонде напомнили, что на территории ПФР и МФЦ действует масочный режим. Прием посетителей в учреждениях осуществляется только по предварительной записи.

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Метки: 
Карелия
Петрозаводск
ПФР
Выплата на детей
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