22 мая 2020, 11:03
Общество

Глава поселения в Олонецком районе госпитализирована с пневмонией

Женщина пройдет лечение в Питкярантской больнице

Глава сельского поселения в Олонецком районе госпитализирована в Питкяранскую районную больницу с правосторонней пневмонией, сообщает официальная страница Олонецкого национального муниципального района во «Вконтакте».


«Решение о госпитализации главы поселения именно в Питкяранту связано с тем, что стационар Олонецкой больницы закрыт на карантин. Состояние удовлетворительное. Желаем ей скорейшего выздоровления!»,

- сообщается в посте паблика.

 

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госпитализация
Мегрега
Карелия
Олонецкий район