22 мая 2020, 11:03
Глава поселения в Олонецком районе госпитализирована с пневмонией
Женщина пройдет лечение в Питкярантской больнице
Глава сельского поселения в Олонецком районе госпитализирована в Питкяранскую районную больницу с правосторонней пневмонией, сообщает официальная страница Олонецкого национального муниципального района во «Вконтакте».
«Решение о госпитализации главы поселения именно в Питкяранту связано с тем, что стационар Олонецкой больницы закрыт на карантин. Состояние удовлетворительное. Желаем ей скорейшего выздоровления!»,
- сообщается в посте паблика.