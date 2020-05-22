Глава поселения в Олонецком районе госпитализирована с пневмонией

Глава сельского поселения в Олонецком районе госпитализирована в Питкяранскую районную больницу с правосторонней пневмонией, сообщает официальная страница Олонецкого национального муниципального района во «Вконтакте».



«Решение о госпитализации главы поселения именно в Питкяранту связано с тем, что стационар Олонецкой больницы закрыт на карантин. Состояние удовлетворительное. Желаем ей скорейшего выздоровления!»,

- сообщается в посте паблика.