Петрозаводский музыкальный колледж закрыли на карантин из-за COVID-19

Как стало известно редакции «Петрозаводск говорит», Петрозаводский музыкальный колледж имени Раутио закрыли на карантин из-за коронавируса на десять дней, до 25 октября.

В учреждении на улице Свердлова отменены все групповые занятия. Студентов перевели на дистанционный формат обучения. Для учащихся колледжа пока сохранены индивидуальные занятия.

Ранее глава Карелии сообщил об образовательных учреждениях республики, классы и группы в которых были переведены на удаленку. Так, по данным губернатора, накануне в Петрозаводском музыкальном колледже на дистанционку была отправлена еще одна группа. Вероятно, что завтра утром в оперативных данных уже пойдет речь не об отдельных группах, а о карантине в целом учреждении. (фото на главной 2gis.ru)