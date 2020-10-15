Эксперт рассказал о последствиях дистанционного обучения

Весной школьники почти полтора месяца отучились дистанционно. Руководитель общественного движения "За возрождение образования" профессор Александр Иванов рассказал о плюсах и минусах такого формата. Минусов оказалось больше. Подробности — в свежем выпуске программы "Гость в студии".

Кстати, не так давно мы обсуждали с Александром Владимировичем проблемы ЕГЭ — интервью можно посмотреть здесь. Подписывайтесь на группу телеканала "Ника Плюс" в социальной сети "ВКонтакте", чтобы не пропустить новые видео.