15 октября 2020, 12:14
Общество

Эксперт рассказал о последствиях дистанционного обучения

Побеседовали о "дистанте" с руководителем общественного движения "За возрождение образования" Александром Ивановым

Весной школьники почти полтора месяца отучились дистанционно. Руководитель общественного движения "За возрождение образования" профессор Александр Иванов рассказал о плюсах и минусах такого формата. Минусов оказалось больше. Подробности — в свежем выпуске программы "Гость в студии".

Кстати, не так давно мы обсуждали с Александром Владимировичем проблемы ЕГЭ — интервью можно посмотреть здесь. Подписывайтесь на группу телеканала "Ника Плюс" в социальной сети "ВКонтакте", чтобы не пропустить новые видео.

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